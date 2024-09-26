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Стало известно, что Месси покинет «Интер Майами» в 2025 году

Нападающий Лионель Месси не будет продлевать контракт с «Интер Майами» в 2025 году. Об этом сообщает El Nacional.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 37-летний аргентинец планирует вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз». Таким образом, Месси не будет продлевать контракт с «Интер Майами», который истекает в конце 2025 года.

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», академию которого он покинул в 2000 году, чтобы присоединиться к «Барселоне». По ходу карьеры аргентинец неоднократно заявлял, что хочет вернуться в этот клуб.

Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» летом 2023 года. Он провел за американский клуб 31 матч, в которых забил 27 мячей и сделал 17 голевых передач. «Интер Майами» уверенно возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС.