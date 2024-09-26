Стало известно, что Месси покинет «Интер Майами» в 2025 году

По информации источника, 37-летний аргентинец планирует вернуться на родину, чтобы завершить карьеру в родном клубе «Ньюэллс Олд Бойз». Таким образом, Месси не будет продлевать контракт с «Интер Майами», который истекает в конце 2025 года.