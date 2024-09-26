Доннарумма восстановился после травмы перед матчем с «Ренном»

Из-за мышечной травмы бедра Доннарумма пропустил матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0) и встречу чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1). В обеих играх ворота парижан защищал новичок команды россиянин Матвей Сафонов.
«ПСЖ» примет «Ренн» 27 сентября на домашнем поле в матче 6-го тура Лиги 1.
Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около €400 тысяч в месяц. По информации источника, это почти в два раза меньше основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы, чей месячный оклад составляет около €850 тысяч.
Отмечается, что сумма указана до вычета налогов, которые составляют 35 процентов. Таким образом, чистыми Сафонов получает €260 тысяч в месяц (26,5 млн рублей) или €3,12 млн в год (317,6 млн рублей).
Ранее Сафонов рассказал, что отсутствие еврокубков повлияло на его решение уйти из «Краснодара».
В текущем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 13 очками. «Марсель» и «Монако» имеют такое же количество очков, но отстают от парижан по дополнительным показателям.