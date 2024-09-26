Доннарумма восстановился после травмы перед матчем с «Ренном»

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за €20 млн. Воспитанник «Краснодара» стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Как сообщает L'Equipe 25-летний Сафонов зарабатывает в клубе около €400 тысяч в месяц. По информации источника, это почти в два раза меньше основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы, чей месячный оклад составляет около €850 тысяч.