СМИ: «Манчестер Сити» выиграл первый суд против АПЛ

Отмечается, что данные правила могут быть не только пересмотрены, но и отменены. В таком случае клубы, как например, «Манчестер Сити» смогут заключать спонсорские сделки без независимой оценки. Судебное решение по указанному делу способно оказать существенное влияние на процесс по 115 предполагаемым финансовым нарушениям «Манчестер Сити», совершенным «горожанами» с 2009 по 2018 год.