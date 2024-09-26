СМИ: «Манчестер Сити» выиграл первый суд против АПЛ

Как сообщает The Times, «Манчестер Сити» выиграл первый суд против Английской Премьер-лиги.
По данным источника, эта победа «Манчестер Сити» способна привести к пересмотру правил чемпионата Англии о «сделках с ассоциированными сторонами», предусматривающих прохождение строгого аудита в тех случаях, когда клубы заключают нерыночные спонсорские контракты с компаниями, связанными с владельцами этих клубов.
Отмечается, что данные правила могут быть не только пересмотрены, но и отменены. В таком случае клубы, как например, «Манчестер Сити» смогут заключать спонсорские сделки без независимой оценки. Судебное решение по указанному делу способно оказать существенное влияние на процесс по 115 предполагаемым финансовым нарушениям «Манчестер Сити», совершенным «горожанами» с 2009 по 2018 год.
После 5 туров чемпионата Англии сезона-2024/25 «Манчестер Сити» с 13 очками лидирует в турнирной таблице. На одно очко от лидера отстают «Ливерпуль» и «Астон Вилла». 28 сентября в рамках 6-го тура подопечные Пепа Гвардиолы на выезде встретятся с «Ньюкаслом».