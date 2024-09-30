Анчелотти прокомментировал упущенную победу в матче с «Атлетико»

«Я считаю, что арбитр правильно остановил игру. Никто не хотел останавливаться, но я считаю, что арбитр действовал хорошо. Это совсем другая ничья, потому что мы были очень близки к победе. Жаль, что мы пропустили на последних минутах. Ничья здесь может быть хорошим моментом. Я всегда думаю позитивно, а не негативно. Мы заработали очко с лидером. Мы могли бы играть с большей скоростью, но это нормально, потому что мы проводим много матчей, и не всегда можно идти на полной скорости», — сказал Анчелотти.