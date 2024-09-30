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Анчелотти прокомментировал упущенную победу в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча 8-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:1). Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футболисты «Реала» упустили победу в мадридском дерби, пропустив гол на пятой добавленной минуте. Его автором стал полузащитник «матрасников» Анхель Корреа.

«Я считаю, что арбитр правильно остановил игру. Никто не хотел останавливаться, но я считаю, что арбитр действовал хорошо. Это совсем другая ничья, потому что мы были очень близки к победе. Жаль, что мы пропустили на последних минутах. Ничья здесь может быть хорошим моментом. Я всегда думаю позитивно, а не негативно. Мы заработали очко с лидером. Мы могли бы играть с большей скоростью, но это нормально, потому что мы проводим много матчей, и не всегда можно идти на полной скорости», — сказал Анчелотти.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка. «Атлетико» идет на третьей строчке, уступая «Реалу» два турнирных балла.

Атлетико
1:1
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Испания, Тур 8
29.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карло Анчелотти
Голы
Атлетико
Анхель Корреа
90+5′
Реал
Эдер Милитау
(Винисиус Жуниор)
64′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
24
Робен Ле Норман
63′
5
Родриго де Пауль
14
Маркос Льоренте
90+8′
7
Антуан Гризманн
16
Науэль Молина
46′
6
Коке
23
Рейнилдо Мандава
75′
15
Хави Галан
4
Конор Галлахер
70′
70′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
56′
12
Самуэл Лино
19
Хулиан Альварес
75′
75′
17
Родриго Рикельме
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
23
Ферлан Менди
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
10
Лука Модрич
40′
86′
17
Лукас Васкес
7
Винисиус Жуниор
88′
16
Эндрик
11
Родригу
90′
20
Франсиско Гарсия
Статистика
3
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
11
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь