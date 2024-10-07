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«Реал Сосьедад» вырвал вничью в матче с мадридским «Атлетико»

«Реал Сосьедад» дома сыграл вничью мадридским «Атлетико» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Cesar Ortiz/Soccrates/Getty Images

Счет в матче уже на первой минуте открыл нападающий «матрасников» Хулиан Альварес. По ходу матча хозяева владели явным игровым преимуществом, однако сравнять счет им удалось лишь на 84-й минуте, когда точный удар в «девятку» из-за пределов штрафной удался полузащитнику Луке Сусичу.

«После забитого гола мы хорошо защищались на протяжении всего матча, не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Думаю, ничья — справедливый результат, так как у обеих команд было не слишком много голевых возможностей. Сегодня одна сторона стремилась атаковать, другая — уверенно оборонялась», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Закарян продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе, которую он перенес в начале августа. Возвращение 21-летнего россиянина в состав запланировано на вторую половину октября после паузы на матчи сборных.

«Атлетико» сохранил за собой третье место в турнирной таблице Ла Лиги, однако отставание от лидирующей «Барселоны» увеличилось до семи очков. 20 октября команда Диего Симеоне дома сыграет с «Леганесом».

«Реал Сосьедад» занимает 15-е место в Ла Лиге. Команда из Сан-Себастьяна находится в трех очках от зоны вылета. 19 октября «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Жироной».

Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 9
6.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманол Альгвасиль
Диего Симеоне
Голы
Реал Сосьедад
Лука Сучич
(Микель Ойярсабаль)
84′
Атлетико
Хулиан Альварес
(Антуан Гризманн)
1′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
17
Серхио Гомес
21
Найеф Агерд
27
Хон Арамбуру
4
Мартин Субименди
5
Игор Субельдия
14
Такэфуса Кубо
24
Лука Сучич
10
Микель Ойярсабаль
12
Хави Лопес
46′
23
Брайс Мендес
11
Шеральдо Беккер
61′
7
Андер Барренечеа
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
55′
16
Науэль Молина
6
Коке
8
Пабло Барриос
20
Аксель Витсель
15
Хави Галан
80′
83′
23
Рейнилдо Мандава
4
Конор Галлахер
64′
5
Родриго де Пауль
7
Антуан Гризманн
83′
17
Родриго Рикельме
19
Хулиан Альварес
74′
9
Александр Серлот
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
10
Фолы
9
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Исидро Диас де Мера Эскудерос
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь