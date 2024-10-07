«Реал Сосьедад» вырвал вничью в матче с мадридским «Атлетико»

«После забитого гола мы хорошо защищались на протяжении всего матча, не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Думаю, ничья — справедливый результат, так как у обеих команд было не слишком много голевых возможностей. Сегодня одна сторона стремилась атаковать, другая — уверенно оборонялась», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.