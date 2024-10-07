«Реал Сосьедад» вырвал вничью в матче с мадридским «Атлетико»

Счет в матче уже на первой минуте открыл нападающий «матрасников» Хулиан Альварес. По ходу матча хозяева владели явным игровым преимуществом, однако сравнять счет им удалось лишь на 84-й минуте, когда точный удар в «девятку» из-за пределов штрафной удался полузащитнику Луке Сусичу.
«После забитого гола мы хорошо защищались на протяжении всего матча, не позволяли сопернику создавать опасные моменты. Думаю, ничья — справедливый результат, так как у обеих команд было не слишком много голевых возможностей. Сегодня одна сторона стремилась атаковать, другая — уверенно оборонялась», — сказал после матча главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Закарян продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе, которую он перенес в начале августа. Возвращение 21-летнего россиянина в состав запланировано на вторую половину октября после паузы на матчи сборных.
«Атлетико» сохранил за собой третье место в турнирной таблице Ла Лиги, однако отставание от лидирующей «Барселоны» увеличилось до семи очков. 20 октября команда Диего Симеоне дома сыграет с «Леганесом».
«Реал Сосьедад» занимает 15-е место в Ла Лиге. Команда из Сан-Себастьяна находится в трех очках от зоны вылета. 19 октября «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Жироной».