Умер двукратный серебряный призер ЧМ по футболу Йохан Нескенс

В составе национальной команды Нескенс дважды становился серебряным призером чемпионата мира в 1974 и 1978 года, а также завоевал бронзу чемпионата Европы 1976 года. На чемпионатах мира он забил пять голов, один из которых — в финале турнира 1974 года против сборной ФРГ (1:2). Всего в составе «оранжевых» на счету Нескенса 49 матчей и 17 голов.