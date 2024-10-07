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Умер двукратный серебряный призер ЧМ по футболу Йохан Нескенс

В возрасте 73 лет скончался бывший футболист сборной Нидерландов Йохан Нескенс.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Как сообщает Voetbal International, 6 октября Нескенсу стало плохо во время мероприятия в Алжире, где он присутствовал от имени Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

«KNVB с большой печалью узнал о неожиданной смерти Йохана Нескенса. Он был одним из величайших, нам будет очень его не хватать. Мы желаем его семье и друзьям сил, чтобы пережить эту большую утрату», — говорится в заявлении KNVB.

В составе национальной команды Нескенс дважды становился серебряным призером чемпионата мира в 1974 и 1978 года, а также завоевал бронзу чемпионата Европы 1976 года. На чемпионатах мира он забил пять голов, один из которых — в финале турнира 1974 года против сборной ФРГ (1:2). Всего в составе «оранжевых» на счету Нескенса 49 матчей и 17 голов.

Вместе с «Аяксом» Нескенс, выступавший на позиции полузащитника, трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе «Барселоны» выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков.

После завершения карьеры игрока Нескенс много лет работал в профессиональном футболе в качестве тренера. В конце 1990-х он был помощником Гуса Хиддинка и Франка Райкаарда в сборной Нидерландов. Позднее Нескенс работал с Хиддинком в сборной Австралии и был ассистентом Райкаарда в «Барселоне» и «Галатасарае».

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