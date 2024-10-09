Лионель Месси выпустил первый собственный парфюм

«Вдохновленный больше чем просто футбольной иконой, этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси. Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас. Аромат, который рассказывает историю, выходящую далеко за рамки того, что видно глазу», — сказано в описании аромата.