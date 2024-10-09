Лионель Месси выпустил первый собственный парфюм

Первым ароматом стал Leo Messi Eau De Parfum. Он поступит в продажу 10 октября по цене 105 долларов (10,2 тыс. рублей) за флакон объемом 100 мл. Подарочный набор обойдется в 120 долларов (11,6 тыс. рублей).
«Я всегда был увлечен парфюмом, и я чрезвычайно рад создать свой собственный фирменный аромат. Это действительно уникальный и вдохновляющий аромат в персонализированном флаконе для всех поклонников по всему миру», — написал Месси в соцсетях.
Характеристики аромата
- Верхние ноты: свежий кардамон, хрустящий яблочный лист, дикий кипарис;
- Ноты сердца: кожа Natureprint, корень французского ириса, лаванда;
- Базовые ноты: кедр Вирджиния, ваниль, пачули.
«Вдохновленный больше чем просто футбольной иконой, этот аромат передает суть скромной, но сильной личности Месси. Это обонятельное путешествие, отражающее многогранную легенду, призванное пробудить скрытые силы и тихую уверенность, обитающие внутри всех нас. Аромат, который рассказывает историю, выходящую далеко за рамки того, что видно глазу», — сказано в описании аромата.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.
«Интер Майами» впервые в своей истории досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. В заключительном матче регулярки клуб из штата Флорида дома сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча пройдет 20 октября.
Плей-офф МЛС стартует 23 октября и завершится 7 декабря.