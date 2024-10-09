Головин: в этом сезоне у «Монако» самые большие шансы на титул

На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.
"Я в принципе уже очень хорошо адаптирован к этому месту, мне здесь все нравится: тренерский штаб, очень сильная команда, хорошее отношение как у клуба ко мне, так и у меня к клубу. Мне здесь очень комфортно.
Последние два года у нас очень сильная команда, а в этом она стала еще сильнее. На данный момент идем на первом месте и очень хорошо играем. Думаю, самые большие шансы на титул именно в этом году и именно такая цель стоит в клубе. Удовлетворен буду как минимум первым-вторым местом, не ниже, это было бы не очень, — сказал Головин.
«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.