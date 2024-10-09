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Головин: в этом сезоне у «Монако» самые большие шансы на титул

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил шансы своей команды на чемпионство в этом сезоне. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Монако"

На прошлой неделе Головин продлил с «Монако» контракт до 2029 года. Его зарплата по новому соглашению с монегасками составим 3,6 млн евро в год без учета бонусов.

"Я в принципе уже очень хорошо адаптирован к этому месту, мне здесь все нравится: тренерский штаб, очень сильная команда, хорошее отношение как у клуба ко мне, так и у меня к клубу. Мне здесь очень комфортно.

Последние два года у нас очень сильная команда, а в этом она стала еще сильнее. На данный момент идем на первом месте и очень хорошо играем. Думаю, самые большие шансы на титул именно в этом году и именно такая цель стоит в клубе. Удовлетворен буду как минимум первым-вторым местом, не ниже, это было бы не очень, — сказал Головин.

«Монако» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Пари Сен-Жермен» на два очка. Головин провел за команду семь матчей во всех турнирах, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

Монако