Головин: в этом сезоне у «Монако» самые большие шансы на титул

"Я в принципе уже очень хорошо адаптирован к этому месту, мне здесь все нравится: тренерский штаб, очень сильная команда, хорошее отношение как у клуба ко мне, так и у меня к клубу. Мне здесь очень комфортно.



Последние два года у нас очень сильная команда, а в этом она стала еще сильнее. На данный момент идем на первом месте и очень хорошо играем. Думаю, самые большие шансы на титул именно в этом году и именно такая цель стоит в клубе. Удовлетворен буду как минимум первым-вторым местом, не ниже, это было бы не очень, — сказал Головин.