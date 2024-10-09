Основной вратарь «Ливерпуля» выбыл из строя на шесть недель

Алиссон играет за «красных» с 2018 года, когда состоялся его переход из «Ромы». Бразилец неоднократно назывался экспертами в числе лучших вратарей мира, он известен своими великолепными отражениями ударов, точностью передач и умением играть при выходах один на один.