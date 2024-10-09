Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основной вратарь «Ливерпуля» выбыл из строя на шесть недель

32-летний бразилец Алиссон не сыграет за «Ливерпуль» до середины ноября из-за травмы подколенного сухожилия.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алиссон получил повреждение во время матча седьмого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Тогда его заменил Витезслав Ярош на 79-й минуте. Как сообщает Sky Sports, вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер вернется в строй не раньше следующего перерыва на матчи сборных в ноябре.

По данным источника, на восстановление Алиссона уйдет около шести недель. Ожидается, что бразилец пропустит матчи проти «Челси», «Арсенала», «Брайтона» и «Астон Виллы» в АПЛ, а также игры Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» и «Байером».

В составе «Ливерпуля» Алиссон становился чемпионом Англии в сезоне-2019/20, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА в 2019 году, а также обладателем Кубка Англии и Кубка лиги (дважды).

Алиссон играет за «красных» с 2018 года, когда состоялся его переход из «Ромы». Бразилец неоднократно назывался экспертами в числе лучших вратарей мира, он известен своими великолепными отражениями ударов, точностью передач и умением играть при выходах один на один.

В активе Алиссона 70 матчей за сборную Бразилии. В составе «селесао» голкипер побеждал в Кубке Америки в 2019 года и доходил до финала турнира в 2021 году.

Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь