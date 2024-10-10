Вратарь «Барселоны» не планирует бросать курить

«Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на мою игру, я думаю, и на поле я работаю вдвое усерднее. К тому же я не делаю этого при детях, чтобы не подавать им дурной пример.



Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня. Я стараюсь скрывать это и не показывать окружающим. Но если кто-то думает, что я изменю свои привычки в личной жизни, то пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть.



Я был таким всю свою жизнь, и это просто никого не касается. Я хочу, чтобы меня судили как вратаря, а не искали истории, до которых на самом деле никому нет дела», — сказал Щесны.