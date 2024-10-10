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Вратарь «Барселоны» не планирует бросать курить

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны заявил, что не собирается бросать курить, несмотря на критику со стороны общественности. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что 34-летний вратарь был заядлым курильщиком на протяжении большей части своей карьеры. На данный момент Щесны все еще не расстался с пагубной привычкой и изредка курит, чтобы снять стресс.

«Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, курю я или нет. Это не влияет на мою игру, я думаю, и на поле я работаю вдвое усерднее. К тому же я не делаю этого при детях, чтобы не подавать им дурной пример.

Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня. Я стараюсь скрывать это и не показывать окружающим. Но если кто-то думает, что я изменю свои привычки в личной жизни, то пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть.

Я был таким всю свою жизнь, и это просто никого не касается. Я хочу, чтобы меня судили как вратаря, а не искали истории, до которых на самом деле никому нет дела», — сказал Щесны.

Войцех Щенсны подписал однолетний контракт с «Барселоной» 2 октября. Поляк решил
возобновить карьеру после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. 20 октября команда Ханси Флика дома сыграет с «Алавесом».

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