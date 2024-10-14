Иньеста отреагировал на слухи о том, что он болел за «Реал»

До 12 лет Иньеста жил в родном городе Альбасете, который расположен в 250 км от Мадрида. В 1996 году он присоединился к академии «Барселоны» и провел в клубе в общей сложности 22 года. Иньеста принял участие в 674 матчах за команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также он успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.