Иньеста отреагировал на слухи о том, что он болел за «Реал»

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Иньеста в 2006 году рассматривал возможность перехода из «Барселоны» в «Реал» и даже заключил с мадридским клубом предварительное соглашение. Одной из предпосылок для перехода был тот факт, что Иньеста в детстве болел за «сливочных».
«Совершенно точно — нет. Про меня говорили некоторые вещи, которые являются неправдой, будто я подписывал предварительный контракт. Пусть смирятся», — сказал Иньеста.
До 12 лет Иньеста жил в родном городе Альбасете, который расположен в 250 км от Мадрида. В 1996 году он присоединился к академии «Барселоны» и провел в клубе в общей сложности 22 года. Иньеста принял участие в 674 матчах за команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также он успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе каталонского клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз — обладателем кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. За национальную команду он провел 131 матч, в которых забил 14 мячей и сделал 30 голевых передач.
8 октября Андрес Иньеста объявил о завершении игровой карьеры.