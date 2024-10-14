Головин: с бытовой точки зрения в Москве удобнее, чем в Монако

«Наверное, тяжело там не нести больших расходов. В любом случае снимать квартиру очень дорого стоит. Платить приходится гораздо больше, чем в Москве. Квартиры там, может быть, и хуже, но платить приходится в пять раз больше. А то и более пяти раз. А в остальном нельзя сказать, что жизнь сильно отличается от Москвы. Если идешь куда-то в ресторан поесть, то цены плюс-минус такие же. Только жилье дороже.



Монако и Москва — это две абсолютно разные истории. В Москве намного проще — если тебе что-то нужно в бытовом плане, что-то сломалось, например, то ты можешь вызвать соответствующие службы. И к тебе через час приедут, все сделают, все поменяют. А в Монако, к примеру, если ты в воскресенье забыл ключи дома и захлопнул дверь снаружи, то к тебе в этот день никто не приедет — приедут только в понедельник.



Даже если ты попасть домой не можешь. Это только один из примеров — у нас такое в команде было с одним человеком. То есть он не мог попасть домой, поскольку по воскресеньям соответствующие службы не работают, кто бы к ним ни обращался — игрок “Монако” или кто-то еще, неважно. Такие сложности там. В этом плане с бытовой точки зрения в Москве 100% удобнее», — сказал Головин.