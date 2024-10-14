Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Головин выбросил в мусорку денежный бонус от «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вспомнил, как однажды случайно выбросил денежную премию от клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В одном из интервью экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о том, что Александр Головин как-то выкинул в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалась, что это чек на сумму в несколько тысяч евро.

«Все так и было. Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все изменилось. Теперь это переводится на карту», — приводит слова Головина газета «Известия».

Александр Головин провел за «Монако». В обще сложности воспитанник ЦСКА провел за монегасков 210 матчей, в которых забил 31 мяч и отметился 39 результативными передачами.

В сезоне-2024/25 28-летний Головин провел семь матчей за «Монако», не отметившись результативными действиями. 4 октября российский хавбек продлил контракт с «монегасками» до июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Монако
Чемпионат Франции: таблица и календарь