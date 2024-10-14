Головин выбросил в мусорку денежный бонус от «Монако»

В одном из интервью экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил о том, что Александр Головин как-то выкинул в мусорную корзину выданную клубом бумажку, а оказалась, что это чек на сумму в несколько тысяч евро.
«Все так и было. Только чеками нам платили не зарплату, а бонусы за игру. С тех пор уже, конечно, все изменилось. Теперь это переводится на карту», — приводит слова Головина газета «Известия».
Александр Головин провел за «Монако». В обще сложности воспитанник ЦСКА провел за монегасков 210 матчей, в которых забил 31 мяч и отметился 39 результативными передачами.
В сезоне-2024/25 28-летний Головин провел семь матчей за «Монако», не отметившись результативными действиями. 4 октября российский хавбек продлил контракт с «монегасками» до июня 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.