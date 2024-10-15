«Удивительно». Роналду отреагировал на переход Щенсны в «Барсу»

Войцех Щенсны подписал однолетний контракт с «Барселоной» 2 октября. Он решил возобновить карьеру после травмы основного вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия.
Роналду и Щенсны вместе выступали за «Ювентус».
«Удивительно, тебе надо было завершить карьеру, чтобы перейти в большой клуб», — приводит слова Роналду, который встретился с Щенсны в подтрибунном помещении после матча Лиги наций, The Sun.
Напомним, Сборная Португалии в гостях со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Варшаве.
В составе победителей голы забили Бернарду Силва (26-я минута) и Криштиану Роналду (37), на 88-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник поляков Ян Беднарек. У польской сборной отличился Петр Зелиньский (78).
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Реал» на три очка. 20 октября команда Ханси Флика дома сыграет с «Алавесом».