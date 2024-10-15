«Реал» удалил Мбаппе с рекламной публикации в соцсетях

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем разместил рекламный пост в поддержку благотворительного фонда мадридского клуба в своих соцсетях. На одной из фотографиий, в том числе был нападающий сливочных Килиан Мбаппе. Позднее в официальном аккаунте клуба в соцсетях появилась та же самая фотография, но без Мбаппе, его удалили со снимка.
Беллингем также удалил публикацию в своем аккаунте и разместил новые фотографии.
Напомним, Мбаппе не был вызван в национальную команду Франции на октябрьский сбор из-за повреждения. Футболист, во время паузы на матчи в Лиге наций, был замечен в ресторане, а затем в ночном клубе Стокгольма.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что в шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование. Полиция подтвердила начало предварительного расследования инцидента, в котором местные СМИ обвинили Мбаппе, не называя имени французского футболиста.
Сам Мбаппе и его окружение назвали обвинения ложными.
Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.