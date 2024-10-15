«Реал» удалил Мбаппе с рекламной публикации в соцсетях

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем разместил рекламный пост в поддержку благотворительного фонда мадридского клуба в своих соцсетях. На одной из фотографиий, в том числе был нападающий сливочных Килиан Мбаппе. Позднее в официальном аккаунте клуба в соцсетях появилась та же самая фотография, но без Мбаппе, его удалили со снимка.