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«Реал» удалил Мбаппе с рекламной публикации в соцсетях

Мадридский «Реал» удалил Килиана Мбаппе с рекламной фотографии в аккаунте клуба в соцсетях на фоне слухов о причастности футболиста к изнасилованию в Стокгольме.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем разместил рекламный пост в поддержку благотворительного фонда мадридского клуба в своих соцсетях. На одной из фотографиий, в том числе был нападающий сливочных Килиан Мбаппе. Позднее в официальном аккаунте клуба в соцсетях появилась та же самая фотография, но без Мбаппе, его удалили со снимка.

Беллингем также удалил публикацию в своем аккаунте и разместил новые фотографии.

Напомним, Мбаппе не был вызван в национальную команду Франции на октябрьский сбор из-за повреждения. Футболист, во время паузы на матчи в Лиге наций, был замечен в ресторане, а затем в ночном клубе Стокгольма.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в шведском отеле, где жил Мбаппе, произошло изнасилование. Полиция подтвердила начало предварительного расследования инцидента, в котором местные СМИ обвинили Мбаппе, не называя имени французского футболиста.

Сам Мбаппе и его окружение назвали обвинения ложными.

Напомним, Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.


Реал