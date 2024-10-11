Мбаппе заметили в ночном клубе во время матча сборной Франции

Накануне сборная Франции на выезде обыграла команду Израиля (4:1) в матче Лиги наций. Мбаппе не был вызван в сборную из-за мышечного повреждения, полученного в матче «Реала» против «Алавеса» (3:2).
Несмотря на травму, 25-летний француз вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1) и появился в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0). Это произошло уже после оглашения состава сборной на октябрьские матчи.
Французские болельщики выражают недовольство поведением Мбаппе и подозревают его в том, что он может намеренно симулировать травму, чтобы не играть за национальную команду.
«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. И я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Отмечается, что нападающий «Реала» пытался не афишировать свое присутствие в шведской столице и передвигался по ночному Стокгольму в шапке и медицинской маске.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка. 19 октября команда Карло Анчелотти на выезде сыграет против «Сельты».