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Мбаппе заметили в ночном клубе во время матча сборной Франции

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен в Стокгольме в ресторане, после чего с небольшой компанией людей направился в ночной клуб. Об этом сообщает Aftonbladet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Накануне сборная Франции на выезде обыграла команду Израиля (4:1) в матче Лиги наций. Мбаппе не был вызван в сборную из-за мышечного повреждения, полученного в матче «Реала» против «Алавеса» (3:2).

Несмотря на травму, 25-летний француз вышел на замену в матче Лиги чемпионов против «Лилля» (0:1) и появился в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0). Это произошло уже после оглашения состава сборной на октябрьские матчи.

Французские болельщики выражают недовольство поведением Мбаппе и подозревают его в том, что он может намеренно симулировать травму, чтобы не играть за национальную команду.

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. И я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Отмечается, что нападающий «Реала» пытался не афишировать свое присутствие в шведской столице и передвигался по ночному Стокгольму в шапке и медицинской маске.

Источник: Соцсети

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка. 19 октября команда Карло Анчелотти на выезде сыграет против «Сельты».

Израиль
1:4
Первый тайм: 1:2
Франция
Футбол, Лига наций А,
10.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Bozsik Arena
Главные тренеры
Ран Бен Шимон
Дидье Дешам
Голы
Израиль
Омри Гандельман
(Оскар Глух)
24′
Франция
Эдуардо Камавинга
(Рандаль Коло Муани)
7′
Кристофер Нкунку
(Эдуардо Камавинга)
28′
Маттео Гендузи
(Люка Эрнандез)
87′
Брэдли Барколя
(Маттео Гендузи)
89′
Составы команд
Израиль
18
Омри Глазер
2
Илай Файнгольд
3
Матан Балтакса
5
Идан Нахмиас
15
Оскар Глух
11
Лиэль Абада
6
Омри Гандельман
62′
8
Дор Перец
10
Долев Хазиза
76′
22
Денни Гроппер
16
Мохаммед Абу Фани
67′
20
Этан Азулай
21
Махмуд Джабер
76′
17
Дан Битон
9
Таи Барибо
62′
13
Анан Халаили
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
15
Ибраима Конате
17
Вильям Салиба
7
Усман Дембеле
12
Рандаль Коло Муани
22
Тео Эрнандез
90′
3
Люка Динь
6
Эдуардо Камавинга
18′
70′
19
Юссуф Фофана
8
Орельен Тшуамени
90′
18
Уоррен Заир-Эмери
10
Кристофер Нкунку
77′
14
Маттео Гендузи
11
Майкл Олисе
70′
20
Брэдли Барколя
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
15
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
9
8
Фолы
11
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
Реал
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь