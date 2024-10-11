Мбаппе заметили в ночном клубе во время матча сборной Франции

«Многое в ситуации с Килианом говорит само за себя. Я говорю это не для того, чтобы оправдать Килиана, а для того, чтобы мы смотрели на ситуацию более широко. Нужно помнить, что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. И я говорю не только о сборной Франции, потому что это относится и к другим национальным командам. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда», — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.