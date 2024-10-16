Экс‑капитану «Монако» грозит 2,5 года тюрьмы за изнасилование

34-летний нападающий совершил предполагаемое преступление в начале сентября. Бен-Йеддер познакомился с девушкой на вечеринке, впоследствии он предложил ей сесть к нему в машину. После этого футболист начал приставать к девушке, но той удалось убежать и сообщить в полицию о попытке изнасилования.
Органы правопорядка обнаружили футболиста в нетрезвом виде и задержали его. Бен Йеддера поместили под стражу с формулировкой «за сексуальное насилие, отказ подчиняться и вождение в состоянии алкогольного опьянения».
По данным RMC Sport, сторона обвинения запросила для Виссама два с половиной года тюремного заключения. Экс-форвард сборной Франции заявил, что ничего не помнит, поскольку употреблял алкоголь, а также признался, что страдает от алкогольной зависимости.
34-летний Виссам Бен‑Йеддер еще в минувшем сезоне выступал за «Монако». Летом его контракт с клубом истек, в настоящий момент он находится в статусе свободного агента. В общей сложности Бен‑Йеддер провел за монегасков 201 матч, в которых забил 118 мячей и сделал 34 результативные передачи.
В 2020 году Виссам Бен‑Йеддер с 18 мячами стал лучшим бомбардиром Лиги 1 (совместно с Килианом Мбаппе). Также нападающий играл за «Тулузу» и «Севилью». На счету Бен‑Йеддера 19 матчей и 3 забитых мяча за сборную Франции. В 2021 году вместе с командой он стал победителем Лиги наций.