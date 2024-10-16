Экс‑капитану «Монако» грозит 2,5 года тюрьмы за изнасилование

В 2020 году Виссам Бен‑Йеддер с 18 мячами стал лучшим бомбардиром Лиги 1 (совместно с Килианом Мбаппе). Также нападающий играл за «Тулузу» и «Севилью». На счету Бен‑Йеддера 19 матчей и 3 забитых мяча за сборную Франции. В 2021 году вместе с командой он стал победителем Лиги наций.