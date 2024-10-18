Месси получил приз самому титулованному футболисту в истории

«Не считаю свои титулы. Большинство из них — индивидуальные. Видео меня впечатлило. Многое пронеслось в голове. Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти.



Я люблю играть в футбол. Недавно я был со сборной на переполненном “Монументале”, где болельщики скандировали мое имя. Я пережил много не самых лучших времен с Аргентиной, поэтому я благодарен за тот момент, когда живу сейчас.



Я перешел в “Интер Майами”, чтобы сделать этот клуб больше. Я перешел туда не для того, чтобы завершить карьеру. Нам повезло, что мы смогли принести клубу первые титулы в его истории», — сказал Месси.