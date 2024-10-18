Месси получил приз самому титулованному футболисту в истории

В июле этого года Месси выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки и обошел Дани Алвеса по числу выигранных титулов, став самым титулованным игроком в истории футбола. В общей сложности на счету Месси 46 командных титулов, а также 56 индивидуальных наград.
«Не считаю свои титулы. Большинство из них — индивидуальные. Видео меня впечатлило. Многое пронеслось в голове. Но были и трудные моменты. Не все было идеально. Моменты разочарования помогали мне расти.
Я люблю играть в футбол. Недавно я был со сборной на переполненном “Монументале”, где болельщики скандировали мое имя. Я пережил много не самых лучших времен с Аргентиной, поэтому я благодарен за тот момент, когда живу сейчас.
Я перешел в “Интер Майами”, чтобы сделать этот клуб больше. Я перешел туда не для того, чтобы завершить карьеру. Нам повезло, что мы смогли принести клубу первые титулы в его истории», — сказал Месси.
Месси подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023 года. За клуб из МЛС он провел 35 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.
«Интер Майами» впервые в своей истории досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. В заключительном матче регулярки клуб из штата Флорида дома сыграет с «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча пройдет 20 октября.
Плей-офф МЛС стартует 23 октября и завершится 7 декабря.