Карло Анчелотти высказался о поездке Мбаппе в Стокгольм

Килиан Мбаппе был замечен в шведской столице 11 октября, когда сборная Франции проводила матч Лиги наций против команды Израиля (4:1). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы.
Позднее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в тот день ночевал Мбаппе с друзьями. По информации шведского издания Expressen, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о намерении подать иск за клевету. По данным СМИ, Мбаппе настаивает на том, что сексуальная связь была по обоюдному согласию с девушкой.
«У Мбаппе все хорошо. Килиан рад сыграть завтра и быть важным для команды. У него был запланирован отдых на время международной паузы, он воспользовался им, чтобы улучшить свое физическое состояние. В выходные дни, я думаю, каждый может делать то, что захочет. Я, к примеру, поехал в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения», — приводит слова Анчелотти RMC Sport в социальных сетях.
Мбаппе уже вернулся в расположение мадридского клуба и начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Сельты», который состоится в субботу, 19 октября.
Француз перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за сливочных 11 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.