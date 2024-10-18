Карло Анчелотти высказался о поездке Мбаппе в Стокгольм

«У Мбаппе все хорошо. Килиан рад сыграть завтра и быть важным для команды. У него был запланирован отдых на время международной паузы, он воспользовался им, чтобы улучшить свое физическое состояние. В выходные дни, я думаю, каждый может делать то, что захочет. Я, к примеру, поехал в Лондон на два дня и ни у кого не спрашивал разрешения», — приводит слова Анчелотти RMC Sport в социальных сетях.