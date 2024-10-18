«СМИ придумывают сказки». Тен Хаг — о слухах о своем увольнении

«Весь этот шум идет только от некоторых СМИ, придумывающих истории и сказки. Они распространяют ложь. Некоторые журналисты не верят в то, что я говорю. Мне довелось увидеть их статьи», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
«Манчестер Юнайтед» проводит третий сезон под руководством Эрика тен Хага. В свой первый год 54-летний специалист выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.
По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные тен Хага дома сыграют с «Брентфордом».