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«СМИ придумывают сказки». Тен Хаг — о слухах о своем увольнении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию СМИ, что руководство «красных дьяволов» собирается уволить его в ближайшее время.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Весь этот шум идет только от некоторых СМИ, придумывающих истории и сказки. Они распространяют ложь. Некоторые журналисты не верят в то, что я говорю. Мне довелось увидеть их статьи», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» проводит третий сезон под руководством Эрика тен Хага. В свой первый год 54-летний специалист выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.

По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные тен Хага дома сыграют с «Брентфордом».

Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 7
6.10.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Эрик тен Хаг
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
14
Пау Торрес
6
Росс Баркли
90+4′
8
Юри Тилеманс
11
Олли Уоткинс
19
Джейден Филоджин-Байдейс
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
12′
3
Диегу Карлос
12
Люка Динь
85′
22
Иан Матсен
31
Леон Бэйли
63′
9
Джон Дуран
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
20
Диогу Далот
35
Джонни Эванс
8
Бруну Фернандеш
14
Кристиан Эриксен
3′
17
Алехандро Гарначо
3
Нуссаир Мазрауи
46′
2
Виктор Линделеф
87′
5
Харри Магуайр
36′
46′
4
Маттейс де Лигт
37
Кобби Майну
41′
85′
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
64′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
59′
64′
21
Матеус дос Сантос Антони
Статистика
1
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
1
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
12
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь