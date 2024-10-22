32-летний экс-игрок «Арсенала» станет тренером «Норвича»

Как сообщает The New York Times, Джек Уилшир покинет пост тренера юношеской команды «Арсенала» до 18 лет и займет пост ассистента главного тренера команды «Норвич», выступающей в Чемпионшипе, втором по силе футбольном дивизионе Англии.
По данным источника, у Уилшира хорошие взаимотношения со спортивным директором «Норвича» Беном Нэппером, который ранее входил в тренерский штаб Микеля Артеты в «Арсенале».
После 10 туров Чемпионшипа «Норвич» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Сандерленду» шесть очков.
Джек Уилшир выступал за «Арсенал» с 2008 по 2018 год. В общей сложности во всех турнирах за «канониров» полузащитник провел 197 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 27 результативных передач. Также в активе Уилшира 34 игры и 2 гола за сборную Англии.