32-летний экс-игрок «Арсенала» станет тренером «Норвича»

Джек Уилшир выступал за «Арсенал» с 2008 по 2018 год. В общей сложности во всех турнирах за «канониров» полузащитник провел 197 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал 27 результативных передач. Также в активе Уилшира 34 игры и 2 гола за сборную Англии.