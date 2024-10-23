Куртуа пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы бедра

32-летнему бельгийцу диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра. Ожидается, что он пропустит от двух до трех недель. Таким образом, он не сможет сыграть в домашней игре против «Барселоны» в Ла Лиге, которая пройдет в субботу, 26 октября. Место в воротах «Реала» займет украинец Андрей Лунин.