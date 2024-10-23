Куртуа пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы бедра

32-летнему бельгийцу диагностирована травма приводящей мышцы левого бедра. Ожидается, что он пропустит от двух до трех недель. Таким образом, он не сможет сыграть в домашней игре против «Барселоны» в Ла Лиге, которая пройдет в субботу, 26 октября. Место в воротах «Реала» займет украинец Андрей Лунин.
Также под вопросом участие в «Эль-Класико» бразильского вингера «Реала» Родриго, который также получил повреждение во вчерашнем матче. По предварительным данным, у 23-летнего бразильца проблемы с задней поверхностью бедра. Точный диагноз и сроки восстановления 23-летнего бразильца станут известны 24 октября.
Ранее «Реал» из-за травм потерял защитника Даниэля Карвахаля и полузащитника Браима Диаса.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка.