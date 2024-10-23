Перенесен суд по разделу имущества Сафонова и его бывшей жены

Как сообщает РИА Новости, судебное заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии перенесено на 29 ноября.
Ранее один из московских судов постановил, что голкипер «ПСЖ» и сборной России должен выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Футболист пытался обжаловать решение суда, так как считал, что бывшая супруга будет тратить деньги на ребёнка не по назначению. Однако позже Мосгорсуд утвердил решение о выплате ¼ части доходов в пользу дочери.
Сафонов был женат на Анастасии Казачек. Они начали встречаться в школьные годы. О разводе пары стало известно в октябре 2021-го. У них есть дочь Майя (родилась летом того же года).
В июне СМИ сообщили, что голкиперу запретили выезд из России из-за долга по алиментам 60 миллионов рублей. Однако уже 14 июня «ПСЖ» сообщил о подписании пятилетнего контракта с Сафоновым, который после этого уехал во Францию.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. 25-летний вратарь провел 3 матча за новый клуб, один из которых — «на ноль». В активе Матвея 13 матчей за сборную России.