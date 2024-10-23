Перенесен суд по разделу имущества Сафонова и его бывшей жены

Ранее один из московских судов постановил, что голкипер «ПСЖ» и сборной России должен выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. Футболист пытался обжаловать решение суда, так как считал, что бывшая супруга будет тратить деньги на ребёнка не по назначению. Однако позже Мосгорсуд утвердил решение о выплате ¼ части доходов в пользу дочери.