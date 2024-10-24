Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямаль перед матчем с «Реалом»: «Барса» — лучшая команда в мире

Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября. Игра начнется в 22 часа по московскому времени.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters
Футбол
Испания 2024/2025
Тур 11, 26.10.2024, 22:00
Реал
-
Барселона
-

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о силе своей команды перед матчем 11-го тура Ла Лиги с «Реалом».

«Мы верим, что являемся лучшей командой в мире, и доказываем это. Мы приложим все силы, и пусть победит лучшая команда», — сказал Ямаль.

После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками лидирует «Барселона». «Реал» отстает от каталонской команды на 3 очка.

На этой неделе оба клуба одержали крупные победы над сильными соперниками в Лиге чемпионов. «Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2). А «Барселона» одержала уверенную победу над «Баварией» со счетом 4:1. В составе сине-гранатовых хет-триком отличился еще один бразилец — Рафинья.

Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 64 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.

Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь