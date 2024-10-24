Ямаль перед матчем с «Реалом»: «Барса» — лучшая команда в мире

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о силе своей команды перед матчем 11-го тура Ла Лиги с «Реалом».
«Мы верим, что являемся лучшей командой в мире, и доказываем это. Мы приложим все силы, и пусть победит лучшая команда», — сказал Ямаль.
После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками лидирует «Барселона». «Реал» отстает от каталонской команды на 3 очка.
На этой неделе оба клуба одержали крупные победы над сильными соперниками в Лиге чемпионов. «Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2). А «Барселона» одержала уверенную победу над «Баварией» со счетом 4:1. В составе сине-гранатовых хет-триком отличился еще один бразилец — Рафинья.
Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 64 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.