Ямаль перед матчем с «Реалом»: «Барса» — лучшая команда в мире

Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. На данный момент он провел за «Барселону» 64 игры, в которых забил 12 мячей и сделал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ямаля в 150 миллионов евро.