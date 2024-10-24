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СМИ: Маркус Рэшфорд намерен покинуть «МЮ»

По данным источника, 26-летний нападающий хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», считая, что нынешний проект не является амбициозным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает El Nacional, атакующий игрок «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет покинуть клуб, в связи с чем уже попросил своего агента найти ему новые варианты для продолжения карьеры. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По информации источника, английский футболист считает, что нынешний спортивный проект «Манчестер Юнайтед» не является амбициозным и стабильным. Рэшфорд готов покинуть стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

Маркус Рэшфорд провел 414 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 135 мячей и сделал 72 результативные передачи. Вместе с клубом он по два раза побеждал в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а в 2017 году стал победителем Кубка УЕФА. В прошедшем в Стокгольме финале подопечные Жозе Моуринью со счетом 2:0 переиграли амстердамский «Аякс».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Маркуса Рэшфорда в 60 миллионов евро. На его счету 60 матчей и 17 забитых мячей за сборную Англии.

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