СМИ: Маркус Рэшфорд намерен покинуть «МЮ»

Маркус Рэшфорд провел 414 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 135 мячей и сделал 72 результативные передачи. Вместе с клубом он по два раза побеждал в Кубке Англии и Кубке английской лиги, а в 2017 году стал победителем Кубка УЕФА. В прошедшем в Стокгольме финале подопечные Жозе Моуринью со счетом 2:0 переиграли амстердамский «Аякс».