Шакира рассказала, как на нее повлияло расставание с Пике

Шакира и Пике расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. По данным СМИ, Пике во время брака изменял певице.
«Как изменились представления о любви? Они уже не такие, как раньше. Любовь моего бывшего мужа оказалась обманчивой. Это сказалось на мне. Непростительно, что он предал мое доверие с другой. Исцеление будет долгим. У меня уйдет на это несколько альбомов! Я поняла, что дружба длиннее любви. Я не знала этого раньше. Жизнь отняла у меня мужа, но подарила много друзей. Я никогда не получала столько любви, сколько дарят мне друзья», — цитирует Шакиру GQ.
«Были и люди, которые предали меня, отвернулись от меня, разорвали изнутри. Люди, которых не было рядом, когда я больше всего в этом нуждалась. Но на каждого такого человека приходится пятеро тех, кто был со мной. Я поняла, что дружба, которая длится 20 лет или даже новые крепкие связи — это награда на всю жизнь», — добавила известная певица.
В ноябре 2022 года Жерар Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. На счету экс-защитника 616 матчей за сине-гранатовых, в которых он забил 53 мяча и сделал 13 результативных передач. Пике 9 раз побеждал в Ла Лиге, семь раз — в Кубке Испании и четыре раза — в Лиге чемпионов (один из них в 2008 году в составе «Манчестер Юнайтед»).
Жерар Пике провел 102 матча за сборную Испании, в которых отметился 5 голами. В составе «красной фурии» Пике становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.