Шакира рассказала, как на нее повлияло расставание с Пике

«Как изменились представления о любви? Они уже не такие, как раньше. Любовь моего бывшего мужа оказалась обманчивой. Это сказалось на мне. Непростительно, что он предал мое доверие с другой. Исцеление будет долгим. У меня уйдет на это несколько альбомов! Я поняла, что дружба длиннее любви. Я не знала этого раньше. Жизнь отняла у меня мужа, но подарила много друзей. Я никогда не получала столько любви, сколько дарят мне друзья», — цитирует Шакиру GQ.