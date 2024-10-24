Источник: Тибо Куртуа пропустит Эль-Класико

По данным источника, Куртуа точно не сыграет с «Барсой» 26 октября, как и в играх с «Валенсией» и «Миланом». Ожидается, что бельгиец вернется в строй к матчу с «Осасуной» 9 ноября, но все будет зависеть от темпов восстановления.