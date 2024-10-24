Источник: Тибо Куртуа пропустит Эль-Класико

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не поможет своей команде в матче 11-го тура Ла Лиги против «Барселоны». Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, Куртуа точно не сыграет с «Барсой» 26 октября, как и в играх с «Валенсией» и «Миланом». Ожидается, что бельгиец вернется в строй к матчу с «Осасуной» 9 ноября, но все будет зависеть от темпов восстановления.
Матч «Реал» — «Барселона» состоится 26 октября. Игра начнется в 22 часа по московскому времени. После 10 туров в турнирной таблице чемпионата Испании с 27 очками лидирует «Барселона». «Реал» отстает от каталонской команды на 3 очка.
На этой неделе оба клуба одержали крупные победы над сильными соперниками в Лиге чемпионов. «Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2). А «Барселона» одержала уверенную победу над «Баварией» со счетом 4:1. В составе сине-гранатовых хет-триком отличился еще один бразилец — Рафинья.
32-летний Тибо Куртуа выступает за «Реал» с 2018 года. До этого бельгиец защищал цвета «Генка», «Челси» и мадридского «Атлетико». Куртуа провел 247 матчей в составе «сливочных», из которых 100 — «на ноль».