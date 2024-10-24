СМИ: Гарет Саутгейт может возглавить команду АПЛ

Ранее Гарет Саутгейт возглавлял «Мидлсбро» и молодежную сборную Англии. За 8 лет во главе взрослой национальной команды Саутгейт дважды выводил сборную Англии в финал чемпионат Европы, а также в полуфинал чемпионата мира 2018 года.