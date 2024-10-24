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СМИ: Гарет Саутгейт может возглавить команду АПЛ

После чемпионата Европы Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, который занимал с 2016 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images

Как сообщает портал Goal, экс-тренер английской национальной команды рассматривается руководством «Кристал Пэлас» в качестве замены Оливеру Гласнеру.

Австрийскому специалисту выставили требование улучшить положение команды за ближайшие 4 матча: против «Тоттенхэма», «Астон Виллы» в Кубке лиги, «Вулверхэмптона» и «Фулхэма».

Гарет Саутгейт является воспитанником «Кристал Пэлас», за взрослую команду он играл с 1988 по 1995 год. В общей сложности защитник провел за лондонский клуб 117 матчей, забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

Ранее Гарет Саутгейт возглавлял «Мидлсбро» и молодежную сборную Англии. За 8 лет во главе взрослой национальной команды Саутгейт дважды выводил сборную Англии в финал чемпионат Европы, а также в полуфинал чемпионата мира 2018 года.

После ухода Саутгейта с поста главного тренера временно исполняющим обязанности руководителя национальной команды стал Ли Карсли. В октябре 2024 года Футбольная ассоциация Англии объявила о том, что новым главным тренером сборной Англии стал Томас Тухель.

Кристал Пэлас