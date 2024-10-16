Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии на официальном сайте сообщила о подписании контракта с Томасом Тухелем.
«Мы рады сообщить, что победитель Лиги чемпионов Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии. Помогать ему будет тренер Энтони Барри. Решение о найме Тухеля и Барри было одобрено правлением FA в начале прошлой недели, и Тухель подписал контракт 8 октября. Объявление было отложено, чтобы не отвлекать внимание от только что завершившегося международного сбора», — говорится в заявлении FA.
По информации Mirror, заработная плата Тухеля в сборной Англии составит порядка 5 млн фунтов в год. Гарет Саутгейт, ушедший в отставку после поражения от Испании в финале Евро-2024, получал 2,5 млн фунтов в год с бонусами.
Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли останется во главе сборной до завершения группового этапа Лиги наций в ноябре. Затем он вернется к работе с молодежной национальной командой.
Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а «Челси» немецкий специалист привел к победе в самом престижном еврокубковом турнире.