Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии

«Мы рады сообщить, что победитель Лиги чемпионов Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии. Помогать ему будет тренер Энтони Барри. Решение о найме Тухеля и Барри было одобрено правлением FA в начале прошлой недели, и Тухель подписал контракт 8 октября. Объявление было отложено, чтобы не отвлекать внимание от только что завершившегося международного сбора», — говорится в заявлении FA.