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Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о том, что контракт немецкого специалиста вступит в силу в январе 2025 года и будет рассчитан до июля 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбольная ассоциация Англии на официальном сайте сообщила о подписании контракта с Томасом Тухелем.

«Мы рады сообщить, что победитель Лиги чемпионов Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии. Помогать ему будет тренер Энтони Барри. Решение о найме Тухеля и Барри было одобрено правлением FA в начале прошлой недели, и Тухель подписал контракт 8 октября. Объявление было отложено, чтобы не отвлекать внимание от только что завершившегося международного сбора», — говорится в заявлении FA.

По информации Mirror, заработная плата Тухеля в сборной Англии составит порядка 5 млн фунтов в год. Гарет Саутгейт, ушедший в отставку после поражения от Испании в финале Евро-2024, получал 2,5 млн фунтов в год с бонусами.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли останется во главе сборной до завершения группового этапа Лиги наций в ноябре. Затем он вернется к работе с молодежной национальной командой.

Предыдущим местом работы 51-летнего Томаса Тухеля была немецкая «Бавария», которую он покинул в мае 2024 года. Ранее он возглавлял «Челси», «Пари Сен-Жермен», дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». В 2020 году Тухель вывел «ПСЖ» в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов, а «Челси» немецкий специалист привел к победе в самом престижном еврокубковом турнире.

Финляндия
1:3
Первый тайм: 0:1
Англия
Футбол, Лига наций B,
13.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Olympic Stadium
Главные тренеры
Маркку Канерва
Ли Карсли
Голы
Финляндия
Артту Хосконен
(Лео Валта)
87′
Англия
Джек Грилиш
(Анжел Гомеш)
18′
Трент Александр-Арнолд
74′
Деклан Райс
(Олли Уоткинс)
84′
Составы команд
Финляндия
1
Лукас Градецки
4
Роберт Иванов
5
Артту Хосконен
18
Йере Уронен
3
Матти Пелтола
6
Глен Камара
17
Николай Альхо
82′
7
Оливер Антман
9
Фредрик Йенсен
75′
8
Робин Лод
11
Расмус Шюллер
63′
22
Лео Валта
21
Топи Кескинен
75′
10
Теему Пукки
19
Беньямин Кельман
63′
20
Йоэль Похьянпало
Англия
13
Дин Хендерсон
2
Трент Александр-Арнолд
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
12
Кайл Уокер
17
Джек Грилиш
4
Деклан Райс
85′
14
Конор Галлахер
8
Джуд Беллингем
80′
3
Рико Льюис
19
Анжел Гомеш
80′
10
Фил Фоден
20
Коул Палмер
69′
18
Олли Уоткинс
9
Гарри Кейн
69′
23
Нони Мадуэке
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
7
Фолы
7
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Круашвили
(Грузия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Англия
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь