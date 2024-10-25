Тен Хаг — о травме Антони: Ему очень не повезло

24 октября в в матче Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1) Антони травмировался вскоре после выхода на замену. На данный момент неизвестно, насколько серьезно повреждение 24-летнего футболиста, однако уйти самостоятельно он не смог — потребовались носилки.
«Ему очень не повезло. Я искренне сочувствую ему, ведь он так усердно тренировался. Его результаты на тренировках настолько хороши, что он заслужил выйти на поле. Когда приходится так быстро покидать игру, это действительно печально. Надеюсь, все не так плохо, но нам придется подождать 24 часа, чтобы узнать результаты обследования», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 95 миллионов евро. В общей сложности за «красных дьяволов» бразилец провел 87 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.