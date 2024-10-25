Тен Хаг — о травме Антони: Ему очень не повезло

«Ему очень не повезло. Я искренне сочувствую ему, ведь он так усердно тренировался. Его результаты на тренировках настолько хороши, что он заслужил выйти на поле. Когда приходится так быстро покидать игру, это действительно печально. Надеюсь, все не так плохо, но нам придется подождать 24 часа, чтобы узнать результаты обследования», — приводит слова тен Хага Sky Sports.