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Воспитанник «Краснодара» рассказал о проблемах с оружием в США

Защитник команды университета Южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о проблемах с безопасностью в США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0

«В университете все безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус.

Также не рекомендуется гулять поздно вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить. Возможно, в России есть какие-то места, где не очень безопасно. Но не до такой крайности, как здесь. Вот это мне не нравится. В России намного безопаснее», — сказал Дашин.

Павел Дашин является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он переехал в США и поступил в университет Рейндхарта (штат Джорджия), где начал выступления за местную футбольную команду.

С 2023 года Дашин представляет университет Южного Иллинойса. В этом сезоне 23-летний россиянин провел за команду 13 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Университет Южного Иллинойса лидирует в своей конференции Ohio Valley студенческой лиги NCAA.