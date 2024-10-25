Воспитанник «Краснодара» рассказал о проблемах с оружием в США

«В университете все безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается. Вообще, мне не нравится, что в США оружие в открытом доступе. Это большой минус.



Также не рекомендуется гулять поздно вечером или ночью — не очень безопасно. Например, в Краснодаре я могу в любое время выйти прогуляться и при этом не буду чувствовать, что меня может кто-то убить или ограбить. Возможно, в России есть какие-то места, где не очень безопасно. Но не до такой крайности, как здесь. Вот это мне не нравится. В России намного безопаснее», — сказал Дашин.