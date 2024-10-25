Умер бывший полузащитник «Марселя» и сборной Марокко

Как сообщает федерация футбола Марокко, бывший полузащитник «Марселя» и сборной Марокко Абдельазиз Баррада скончался в возрасте 35 лет.
«Королевская марокканская федерация футбола выражает искренние соболезнования семье Баррады, и через них всем его родным и близким, а также всей национальной футбольной семье», — говорится в сообщении федерации.
Баррада начал профессиональную карьеру во второй команде «Пари Сен-Жермен». Помимо «Марселя», полузащитник также играл за испанские «Хетафе» и «Химнастик», «Аль-Джазиру» и «Аль-Наср» из ОАЭ, турецкий «Антальяспор», катарский «Аль-Шахания» и французский «Лузитанс».
За сборную Марокко Баррада провел 26 матчей и забил четыре гола. Он завершил карьеру в 2021 году.