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Миллиардер из России готов купить футбольный клуб из Хорватии

Российский миллиардер Денис Штенгелов намерен приобрести хорватский футбольный клуб «Горица». Об этом сообщает Sportske Novosti.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

В ближайшее время 52-летний миллиардер планирует начать инвестировать в хорватский клуб, а уже в следующем году он должен стать его полноценным владельцем.

Штенгелов является основателем «КДВ Групп» — одного из крупнейших российских пищевых холдингов, специализирующегося на производстве снэков и кондитерских изделий. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, он занимает 94-е место в российском списке Forbes. С 2009 года Штенгелов проживает в Австралии, что позволило ему избежать попадания в санкционные списки.

Футбольный клуб «Горица» был основан в 2009 году. С 2018 года он выступает в высшей лиге Хорватии. На данный момент «Горица» находится на предпоследнем, девятом месте.