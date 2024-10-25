Миллиардер из России готов купить футбольный клуб из Хорватии

Штенгелов является основателем «КДВ Групп» — одного из крупнейших российских пищевых холдингов, специализирующегося на производстве снэков и кондитерских изделий. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, он занимает 94-е место в российском списке Forbes. С 2009 года Штенгелов проживает в Австралии, что позволило ему избежать попадания в санкционные списки.