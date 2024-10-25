Миллиардер из России готов купить футбольный клуб из Хорватии

В ближайшее время 52-летний миллиардер планирует начать инвестировать в хорватский клуб, а уже в следующем году он должен стать его полноценным владельцем.
Штенгелов является основателем «КДВ Групп» — одного из крупнейших российских пищевых холдингов, специализирующегося на производстве снэков и кондитерских изделий. Его состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, он занимает 94-е место в российском списке Forbes. С 2009 года Штенгелов проживает в Австралии, что позволило ему избежать попадания в санкционные списки.
Футбольный клуб «Горица» был основан в 2009 году. С 2018 года он выступает в высшей лиге Хорватии. На данный момент «Горица» находится на предпоследнем, девятом месте.