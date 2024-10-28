«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага

Ван Нистелрой играл за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год. Выступавший на позиции нападающего футболист провел за клуб 219 матчей, в которых забил 150 мячей и сделал 30 результативных передач. В штаб тен Хага ван Нистелрой вошел в июле 2024 года. До этого Рууд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.