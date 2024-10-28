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«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага

Исполняющим обязанности главного тренера стал экс-игрок «красных дьяволов» Рууд ван Нистелрой, который входил в штаб тен Хага.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Setterfield/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрик тен Хага. Рууд ван Нистелрой возглавит команду в качестве исполняющего обязанности, пока не будет назначен постоянный главный тренер.

Ван Нистелрой играл за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год. Выступавший на позиции нападающего футболист провел за клуб 219 матчей, в которых забил 150 мячей и сделал 30 результативных передач. В штаб тен Хага ван Нистелрой вошел в июле 2024 года. До этого Рууд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.

54-летний Эрик Тен Хаг возглавлял «МЮ» с июня 2022 года. В свой первый год тен Хаг выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.

27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил в выездном матче с «Вест Хэмом», пропустив решающий гол в добавленное ко второму время. После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, набрав 23 очка, на один балл опережают «Ливерпуль».

Вест Хэм
2:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 9
27.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
London Stadium
Главные тренеры
Хулен Лопетеги
Эрик тен Хаг
Голы
Вест Хэм
Крисенсио Саммервилл
(Дэнни Ингс)
74′
Джаррод Боуэн
90+2′
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Джошуа Зиркзе)
81′
Составы команд
Вест Хэм
1
Лукаш Фабяньски
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
33
Эмерсон
90+5′
19
Эдсон Альварес
20
Джаррод Боуэн
15
Константинос Мавропанос
30′
46′
25
Жан-Клер Тодибо
4
Карлос Солер
46′
28
Томаш Соучек
10
Лукас Пакета
25′
46′
7
Крисенсио Саммервилл
74′
24
Гвидо Родригес
90′
3
Аарон Крессуэлл
90+6′
9
Майкл Антонио
71′
18
Дэнни Ингс
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
4
Маттейс де Лигт
59′
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
9
Расмус Хейлунн
17
Алехандро Гарначо
3
Нуссаир Мазрауи
84′
2
Виктор Линделеф
14
Кристиан Эриксен
79′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
59′
16
Амад Диалло
Статистика
5
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
6
Фолы
7
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Дэвид Кут
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь