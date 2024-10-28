«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эрик тен Хага. Рууд ван Нистелрой возглавит команду в качестве исполняющего обязанности, пока не будет назначен постоянный главный тренер.
Ван Нистелрой играл за «Манчестер Юнайтед» с 2001 по 2006 год. Выступавший на позиции нападающего футболист провел за клуб 219 матчей, в которых забил 150 мячей и сделал 30 результативных передач. В штаб тен Хага ван Нистелрой вошел в июле 2024 года. До этого Рууд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов.
54-летний Эрик Тен Хаг возглавлял «МЮ» с июня 2022 года. В свой первый год тен Хаг выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.
27 октября «Манчестер Юнайтед» уступил в выездном матче с «Вест Хэмом», пропустив решающий гол в добавленное ко второму время. После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, набрав 23 очка, на один балл опережают «Ливерпуль».