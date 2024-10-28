Романо: Винисиуса в последний момент лишили «Золотого мяча»

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 28 октября. Ранее сообщалось, что награду лучшему футболисту сезона вручат футболисту «Реала» Винисиусу. Однако, по информации Фабрицио Романо, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не отправится в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» — в «Реале» узнали, что бразилец не будет обладателем престижной награды.
Романо отмечает, что никто из «Реала» не посетит церемонию — ни Винисиус, ни президент клуба Флорентино Перес, ни главный тренер Карло Анчелотти. По данным источника, «Золотой мяч» достанется полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, а Винисиус стал в голосовании вторым.
Родриго Эрнандес Касканте, известный как Родри, выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, когда состоялся его переход из мадридского «Атлетико». В 2024 году Родри в четвертый раз стал чемпионом Англии в составе «горожан». Также вместе со сборной Испании он стал чемпионом Европы, а по итогам этого турнира вошел в символическую сборную. Родри неоднократно назывался экспертами в числе лучших опорных полузащитников мира.
Для обладателей «Золотого мяча» не предусмотрено никакого финансового вознаграждения, связанного с наградой, однако в контрактах многих ведущих игроков теперь прописано, что они получат солидный бонус, если когда-либо выиграют «Золотой мяч».