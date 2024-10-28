Романо: Винисиуса в последний момент лишили «Золотого мяча»

Родриго Эрнандес Касканте, известный как Родри, выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, когда состоялся его переход из мадридского «Атлетико». В 2024 году Родри в четвертый раз стал чемпионом Англии в составе «горожан». Также вместе со сборной Испании он стал чемпионом Европы, а по итогам этого турнира вошел в символическую сборную. Родри неоднократно назывался экспертами в числе лучших опорных полузащитников мира.