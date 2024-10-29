Родри поделился эмоциями от получения «Золотого мяча»

«Это победа не только моя, это победа Испании. Столько испанских игроков приближались к этому “Золотому мячу”, и вот свершилось, это победа всего испанского футбола. Ребята из “Манчестер Сити” сказали мне, что футбол сегодня победит. Выходит, так и случилось. В 17 лет я уехал из “Атлетико” в академию “Вильярреала”, с маленьким чемоданчиком, чтобы исполнить мечту, стать профессиональным игроком. Я в какой-то момент потерял веру, говорил себе, что все кончено, что я не стану футболистом, но отец поддержал меня и сказал — продолжай работать. Эти простые слова привели меня сюда.



Огромное спасибо France Football, УЕФА, всем причастным. Я хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, кто в меня поверил. Сегодня особенный день — испанец выигрывает “Золотой мяч”. Спасибо самому главному человеку — моей девушке Лауре, сегодня восемь лет, как мы вместе. Спасибо моей семье, спасибо, что научили меня принимать правильные решения. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я окажусь здесь, что я исполню мечту. Конечно, благодарю всех партнеров по “Манчестер Сити”. Спасибо, что приехали меня поддержать. Благодарю партнеров по сборной, спасибо тренеру национальной команды. Также благодарю Дани Карвахаля, желаю ему здоровья, он получил такую же тяжелую травму», — сказал Родри в своей речи на сцене.