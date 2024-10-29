Анчелотти отреагировал на награду лучшему тренеру сезона

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотого мяча» от France Football. Также на этой церемонии вручают награду лучшему тренеру, клубу, молодому футболисту, бомбардиру и вратарю.
Лучшим мужским тренером стал Карло Анчелотти. В сезоне-2023/2024 «Реал» под руководством итальянского специалиста стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов.
На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего — Винисиуса и Карвахаля», — написал Анчелотти в соцсетях.
Анчелотти и представители «Реала» не приехали на церемонию, обвинив организаторов «Золотого мяча» в неуважении.
«Если критерии награждения не определяют Винисиуса как победителя, то те же самые критерии должны определять Дани Карвахаля как победителя. Поскольку этого не произошло, очевидно, что “Золотой мяч” и УЕФА не уважают “Реал”. А “Реал” не будет находиться там, где его не уважают», — говорится в заявлении мадридского клуба.