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Анчелотти отреагировал на награду лучшему тренеру сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал обладателем трофея имени Йохана Кройфа по версии журнала France Football по итогам сезона-2023/2024.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотого мяча» от France Football. Также на этой церемонии вручают награду лучшему тренеру, клубу, молодому футболисту, бомбардиру и вратарю.

Лучшим мужским тренером стал Карло Анчелотти. В сезоне-2023/2024 «Реал» под руководством итальянского специалиста стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов.

На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего — Винисиуса и Карвахаля», — написал Анчелотти в соцсетях.

Анчелотти и представители «Реала» не приехали на церемонию, обвинив организаторов «Золотого мяча» в неуважении.

«Если критерии награждения не определяют Винисиуса как победителя, то те же самые критерии должны определять Дани Карвахаля как победителя. Поскольку этого не произошло, очевидно, что “Золотой мяч” и УЕФА не уважают “Реал”. А “Реал” не будет находиться там, где его не уважают», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Реал