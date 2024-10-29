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Месси прокомментировал итоги вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поздравил победителей и номинантов «Золотого мяча».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Поздравляю всех победителей и номинантов церемонии “Золотого мяча”. Особенно Мартинеса, какой молодец, очередная награда лучшего вратаря мира!» — написал Месси в одной из соцсетей.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес по итогам сезона-2023/2024 стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии французского журнала France Football.

Обладателем награды «Золотой мяч» стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. У женщин второй год подряд награды удостоилась полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвертое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Напомним, в прошлом году обладателем награды в рекордный восьмой раз стал Лионель Месси.