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Родри назвал игрока, который заслужил выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Родри назвал игрока, который, по его мнению, также заслужил выиграть награду «Золотой мяч». Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь, — Ламин Ямаль. Сегодняшняя победа не для меня, это для испанского футбола, для многих игроков, которые не выиграли награду, но заслужили ее», — сказал Родри.

Минувшей ночью Родри выиграл «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира по итогам прошедшего сезона. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным этой престижной награды.

Второе место в голосовании на «Золотой мяч» занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, третьим стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Их одноклубник Дани Карвахаль занял четвертое место.

В минувшем сезоне 32-летний Карвахаль в четвертый раз выиграл Ла Лигу и в шестой раз стал победителем Лиги чемпионов. Также защитник стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Манчестер Сити
Реал