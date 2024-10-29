Родри назвал игрока, который заслужил выиграть «Золотой мяч»

«Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь, — Ламин Ямаль. Сегодняшняя победа не для меня, это для испанского футбола, для многих игроков, которые не выиграли награду, но заслужили ее», — сказал Родри.