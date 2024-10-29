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СМИ: Главный тренер «Спортинга» согласился возглавить «МЮ»

28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке главного тренера Эрика тен Хага.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Athletic, Рубен Аморим согласился возглавить «Манчестер Юнайтед». По данным источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 10 миллионов евро за контракт специалиста. Клубы ведут переговоры по заключению сделки.

39-летний Аморим возглавляет лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии. До Аморима последний раз «Спортинг» побеждал в национальном первенстве в 2001 году.

После ухода сэра Алекса Фергюсона начиная с сезона-2013/14 манкунианцев возглавляли восемь специалистов: Дэвид Мойес, Райан Гиггз (и. о. главного тренера), Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер, Майкл Каррик (и. о. главного тренера), Ральф Рангник (временно) и тен Хаг.

Эрик Тен Хаг возглавлял «МЮ» с июня 2022 года. Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатит нидерландскому специалисту около 20 миллионов фунтов за досрочный разрыв контракта. После отставки тен Хага команду возглавил Рууд ван Нистелрой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
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