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Родри шумно отпраздновал свой «Золотой мяч» в ресторане: видео

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вместе со своими одноклубниками отметил выигрыш «Золотого мяча» в парижском ресторане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью Родри выиграл главную индивидуальную награду в футболе, вручаемую лучшему игроку мира по итогам сезона. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча».

После торжественной церемонии в парижском театре Шатле Родри с одноклубниками отправился в ресторан, где спел песню Freed from Desire, размахивая белыми салфетками.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.

В сентябре Родри получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона.

Манчестер Сити