Родри шумно отпраздновал свой «Золотой мяч» в ресторане: видео

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.