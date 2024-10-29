Родри шумно отпраздновал свой «Золотой мяч» в ресторане: видео

Минувшей ночью Родри выиграл главную индивидуальную награду в футболе, вручаемую лучшему игроку мира по итогам сезона. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча».
После торжественной церемонии в парижском театре Шатле Родри с одноклубниками отправился в ресторан, где спел песню Freed from Desire, размахивая белыми салфетками.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.
В сентябре Родри получил разрыв крестообразных связок, из-за которого вынужден пропустить остаток текущего сезона.