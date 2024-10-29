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«Чупа-чупс» подколол Винисиуса, предложив ему золотой леденец

Компания «Чупа-Чупс» пошутила над нападающим мадридского «Реала» Винисиусом, который стал вторым в голосовании на награду «Золотой мяч».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча». Также впервые награду вручали совместно с УЕФА.

Ранее в СМИ писали, что «Золотой мяч» получит нападающий «Реала» Винисиус. В день церемонии стало известно, что награда достанется Родри. «Реал» обвинил организаторов премии в неуважении. Представители мадридского клуба не появились на церемонии.

В официальном аккаунте компании «Чупа-чупс» в соцсетях пошутили над Винисиусом, предложив ему золотую версию леденца.

«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» — написала пресс-служба «Чупа-чупс», отметив аккаунт футболиста.

Менее чем за сутки пост посмотрели более двух миллионов человек.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвертое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).


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