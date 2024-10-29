«Чупа-чупс» подколол Винисиуса, предложив ему золотой леденец

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча». Также впервые награду вручали совместно с УЕФА.
Ранее в СМИ писали, что «Золотой мяч» получит нападающий «Реала» Винисиус. В день церемонии стало известно, что награда достанется Родри. «Реал» обвинил организаторов премии в неуважении. Представители мадридского клуба не появились на церемонии.
В официальном аккаунте компании «Чупа-чупс» в соцсетях пошутили над Винисиусом, предложив ему золотую версию леденца.
«Кажется, у кого-то не задался вечер… Мы приготовили для тебя золотой, Вини!» — написала пресс-служба «Чупа-чупс», отметив аккаунт футболиста.
Менее чем за сутки пост посмотрели более двух миллионов человек.
В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвертое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).