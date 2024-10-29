«Чупа-чупс» подколол Винисиуса, предложив ему золотой леденец

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным «Золотого мяча». Также впервые награду вручали совместно с УЕФА.