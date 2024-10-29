«Спортинг» объявил об уходе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» сообщил, что Рубен Аморим покинет должность главного тренера команды и станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Досрочное расторжение контракта Аморима с лиссабонским клубом оценивается в 10 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» выразил готовность выплатить «Спортингу» обозначенную сумму.
28 октября «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрка Тен Хага, возглавлявшего клуб с июня 2022 года. Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатит нидерландскому специалисту около 20 миллионов фунтов за досрочный разрыв контракта. После отставки тен Хага команду возглавил Рууд ван Нистелрой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
39-летний Аморим возглавляет лиссабонский «Спортинг» с 2020 года. За это время зелено-белые дважды побеждали в чемпионате Португалии. До Аморима последний раз «Спортинг» побеждал в национальном первенстве в 2001 году.
После ухода сэра Алекса Фергюсона начиная с сезона-2013/14 манкунианцев возглавляли восемь специалистов: Дэвид Мойес, Райан Гиггз (и. о. главного тренера), Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле Гуннар Сульшер, Майкл Каррик (и. о. главного тренера), Ральф Рангник (временно) и тен Хаг.
После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.