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Гвардиола: Двери «Ман Сити» всегда открыты для Эрика тен Хага

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что будет рад увидеть в английском клубе уволенного из «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28 октября «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика Тен Хага. Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» выплатит нидерландскому специалисту около 20 миллионов фунтов за досрочный разрыв контракта. После отставки тен Хага команду возглавил Рууд ван Нистелрой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

«Мы открыты для визита Эрика. В любое время! Серьёзно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдёт. Я немного знаю его агента, так что никаких проблем в том, чтобы он приехал к нам, нет. Ни для клуба, ни для меня лично», — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер Фабрицио Романо.

54-летний Эрик Тен Хаг возглавлял «МЮ» с июня 2022 года. В свой первый год тен Хаг выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.

После 9 туров «МЮ» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате другой клуб из Манчестера — «Манчестер Сити». Подопечные Пепа Гвардиолы, набрав 23 очка, на один балл опережают «Ливерпуль».

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед