Матч Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» перенесен из-за урагана «Дана»

RFEF приняла решение перенести матчи Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано», которые должны были пройти в субботу, 2 ноября. Также перенесены три матча Сегунды: «Кастельон» — «Расинг Ферроль», «Эльденсе» — «Уэска» и «Леванте» — «Малага». Новые даты матчей будут объявлены позднее.
Решение о переносе было принято из-за последствий урагана «Дана», который вызвал масштабные наводнения в провинции Валенсия. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни минимум 104 человек. Власти Испании объявили официальный трехдневный траур по погибшим.