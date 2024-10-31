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Матч Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» перенесен из-за урагана «Дана»

Федерация футбола Испании объявила о переносе матчей, проведение которых было запланировано в эти выходные в провинции Валенсия.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

RFEF приняла решение перенести матчи Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано», которые должны были пройти в субботу, 2 ноября. Также перенесены три матча Сегунды: «Кастельон» — «Расинг Ферроль», «Эльденсе» — «Уэска» и «Леванте» — «Малага». Новые даты матчей будут объявлены позднее.

Решение о переносе было принято из-за последствий урагана «Дана», который вызвал масштабные наводнения в провинции Валенсия. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни минимум 104 человек. Власти Испании объявили официальный трехдневный траур по погибшим.

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Валенсия
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