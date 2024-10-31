Матч Ла Лиги «Валенсия» — «Реал» перенесен из-за урагана «Дана»

RFEF приняла решение перенести матчи Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано», которые должны были пройти в субботу, 2 ноября. Также перенесены три матча Сегунды: «Кастельон» — «Расинг Ферроль», «Эльденсе» — «Уэска» и «Леванте» — «Малага». Новые даты матчей будут объявлены позднее.