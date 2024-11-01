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Воспитанник «Валенсии» погиб во время наводнения в Испании

В Испании, в первую очередь в провинции Валенсия, из-за последствий урагана «Дана» погибли более 150 человек.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Пресс-служба «Валенсии» сообщила о смерти воспитанника академии Хосе Кастильехо. Отмечается, что игрок погиб в результате сильнейшего наводнения в Испании, которое продолжается последние 2 дня.

Футболисту на момент смерти было 28 лет. Его последним клубом был «Виламарксант», который он покинул в 2020 году и больше нигде не играл.

31 октября Федерация футбола Испании объявила о переносе матчей, проведение которых было запланировано в эти выходные в провинции Валенсия. Запланированные на 2 ноября матчи Ла Лиги «Валенсия» — «Реал Мадрид» и «Вильярреал» — «Райо Вальекано» пройдут позже.

После 11 туров чемпионата Испании лидирует «Барселона». Каталонцы, набрав 30 очков, на 6 баллов опережают принципиальных соперников из «Реала».

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