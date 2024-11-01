«ПСЖ» пожизненно забанил фаната, назвавшего Ли Кан Ина китайцем

25 октября на тренировке «ПСЖ» один из болельщиков сказал «Вперед, китаец» в адрес южнокорейского полузащитника команды Ли Кан Ина. Свои действия он записал на видео, которое позднее опубликовал в Snapchat.
— «ПСЖ» не терпит никаких проявлений расизма. Болельщик, причастный к инциденту с Ли Кан Ином, навсегда исключен из фанатских групп, а игроку были принесены извинения сразу после тренировки«, — сказано в заявлении “ПСЖ”.
Ли Кан Ин перешел в «ПСЖ» летом 2023 года из «Мальорки» за 22 млн евро. В этом сезоне 23-летний футболист провел за парижан 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая на три очка «Монако». В субботу, 2 ноября, парижане дома сыграют с «Лансом». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.