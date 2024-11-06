«Аль-Хиляль» собирается разорвать контракт с Неймаром

Как сообщает портал UOL, руководство футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии рассматривает возможность расторжения контракта с бразильским нападающим Неймаром.
В матче против иранского «Эстегляля» 32-летний бразилец вышел на замену на 57-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца, получив травму задней поверхности бедра. Это был второй матч Неймара после восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил больше года.
По информации источника, игрок может покинуть команду в январе 2025 года. Руководство клуба готово пойти на этот шаг из-за травматичности бразильского форварда. Как уточняет портал, руководство еще изучит физическое состояние футболиста, а также оценит все аргументы, прежде чем принять решение о расторжении контракта.
Ранее сообщалось, что с всех учетом бонусов и рекламных контрактов Неймар зарабатывает в Саудовской Аравии около 200 млн евро в год. Его соглашение с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года.
Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» за 90 млн евро в августе 2023 года. За саудовский клуб во всех турнирах бразилец провел семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативных передачи.
«Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, опережая «Аль-Иттихад» на один балл. В пятницу, 8 ноября, команда из Эр-Рияда дома сыграет с «Аль-Иттифаком».{ «type»: «trend-video», «attrs»:{ «no_ads»: «0», «age-restriction»: «», «preview»: «https://i.mycdn.me/getVideoPreview?id=6523079625305&idx=2&type=39&tkn=rho3jCvz4j91aEESqXwZ9VuCEec&fn=vid_s», «uuid»: «120ebf86-c0d7−5856-a844-ddc85e459ad6», «url»: «https://vk.com/video_ext.php?oid=-50270859&id=456241402&hash=e961a77004d6f8f5&__ref=vk.api&api_hash=1715674349e2407335214be6bf2f_GYYDINZYGQ4TOMA», «title»: «Лучшие бразильские футболисты в истории: кто они», «description»: «“}},