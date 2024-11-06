«Аль-Хиляль» собирается разорвать контракт с Неймаром

В матче против иранского «Эстегляля» 32-летний бразилец вышел на замену на 57-й минуте, но не сумел доиграть матч до конца, получив травму задней поверхности бедра. Это был второй матч Неймара после восстановления от травмы колена, из-за которой он пропустил больше года.