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Аморим не сможет приехать в «МЮ» вовремя из-за проблем с визой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не может присоединиться к команде из-за проблем с получением визы. Об этом сообщает The Times.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

О назначении Аморима было официально объявлено 1 ноября. Изначально планировалось, что 39-летний португалец присоединится к команде 11 ноября, однако клуб не смог вовремя получить подтверждение его рабочей визы. Ожидается, что этот процесс займет еще несколько дней.

Накануне Аморим провел последний матч во главе «Спортинга» и помог клубу на выезде обыграть «Брагу» (4:2). На этой неделе стартует перерыв на матчи сборных, поэтому у португальца есть еще около двух недель на решение всех вопросов с документами.

После отставки Эрика тен Хага обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет его ассистент Руд ван Нистелрой. В четырех матчах под его руководством манкунианцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Пока неизвестно, войдет ли ван Нистелрой в тренерский штаб Аморима.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 24 ноября на выезде против «Ипсвича».

Манчестер Юнайтед
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