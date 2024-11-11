Аморим не сможет приехать в «МЮ» вовремя из-за проблем с визой

О назначении Аморима было официально объявлено 1 ноября. Изначально планировалось, что 39-летний португалец присоединится к команде 11 ноября, однако клуб не смог вовремя получить подтверждение его рабочей визы. Ожидается, что этот процесс займет еще несколько дней.
Накануне Аморим провел последний матч во главе «Спортинга» и помог клубу на выезде обыграть «Брагу» (4:2). На этой неделе стартует перерыв на матчи сборных, поэтому у португальца есть еще около двух недель на решение всех вопросов с документами.
После отставки Эрика тен Хага обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» исполняет его ассистент Руд ван Нистелрой. В четырех матчах под его руководством манкунианцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Пока неизвестно, войдет ли ван Нистелрой в тренерский штаб Аморима.
«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч команда проведет 24 ноября на выезде против «Ипсвича».