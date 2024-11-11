Аморим не сможет приехать в «МЮ» вовремя из-за проблем с визой

Накануне Аморим провел последний матч во главе «Спортинга» и помог клубу на выезде обыграть «Брагу» (4:2). На этой неделе стартует перерыв на матчи сборных, поэтому у португальца есть еще около двух недель на решение всех вопросов с документами.