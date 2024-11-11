Рафинья высмеял решение отменить гол Левандовского

«Барселона» потерпела второе поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги, впервые за десять лет ни разу за матч не пробив в створ ворот соперника. Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, на шесть очков опережая мадридский «Реал». 23 ноября «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой».