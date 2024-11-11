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Рафинья высмеял решение отменить гол Левандовского

Полузащитник «Барселоны» Рафинья высмеял отмену гола одноклубника Роберта Левандовски в выездном матче 13-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (0:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 14-й минуте матча Левандовски поразил ворота басков, но главный судья матча Гильермо Куадра Фернандес после просмотра видеоповтора отменил гол из-за положения вне игры.

Полуавтоматическая система определения офсайда определила, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.

После матча Рафинья опубликовал в соцсетях шуточный коллаж с моментом попадания Левандовского в офсайд и туфлями с длинными носками.

Источник: Соцсети

«Барселона» потерпела второе поражение в текущем розыгрыше Ла Лиги, впервые за десять лет ни разу за матч не пробив в створ ворот соперника. Каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, на шесть очков опережая мадридский «Реал». 23 ноября «Барселона» на выезде сыграет с «Сельтой».

Реал Сосьедад
1:0
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 13
10.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманол Альгвасиль
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал Сосьедад
Шеральдо Беккер
(Лука Сучич)
33′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
21
Найеф Агерд
4
Мартин Субименди
5
Игор Субельдия
87′
14
Такэфуса Кубо
23
Брайс Мендес
82′
3
Айен Муньос
84′
12
Хави Лопес
27
Хон Арамбуру
20′
61′
6
Ариц Элустондо
24
Лука Сучич
61′
17
Серхио Гомес
10
Микель Ойярсабаль
61′
7
Андер Барренечеа
11
Шеральдо Беккер
61′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
53′
17
Марк Касадо
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
23
Жюль Кунде
84′
6
Гави
8
Педри
90′
18
Пау Виктор
16
Фермин Лопес
69′
10
Ансу Фати
21
Френки де Йонг
46′
20
Дани Ольмо
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
14
Фолы
5
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь